Кешбек уріжуть на 25%: Monobank оголосив про перегляд тарифів
З грудня кешбек Monobank зменшиться на 25%, а виплати відсотків на залишок по карті скоротяться з 5% річних до 3%. Зміни у тарифах пов'язані з переглядом комісій, які встановлюють платіжні системи Visa та MasterCard, повідомляє Обозреватель.
Про це заявив співзасновник банку Олег Гороховський. Також, за його словами, буде урізано бонуси у вигляді "миль" (балів, якими можна компенсувати вартість авіаквитків) для користувачів платних карток.
Що зміниться з 1 грудня:
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Виплати процентів на залишок.
"Плата відсотків на залишок власних коштів на картах та за продуктом банку стане 3% річних у гривні", – повідомив Гороховський.
- Зміна в програмі нарахування кешбеку та миль. Розмір кешбеку та "миль" буде зменшено на 25%. Зміна не стосуватиметься категорій кешбеку від партнерів банку.
- Новий розмір миль, що нараховуються: 1) для карт Monobank platinum – 11 миль за 1 000 грн у чеку; 2) для карток IRON – 15 миль за 1 000 грн у чеку.
Гороховський пояснив зменшення бонусів зниженням банківських комісій Visa та MasterCard.
"Коли ви оплачуєте карткою покупки в магазинах, то продавці платять банку-власнику терміналу комісію (приблизно 2% від суми покупки), а цей банк ділиться частиною комісії з банком, який випустив карту клієнта", – розповів Гороховський.
З 26 листопада комісії платіжних систем знизилися на 25%. Так само зменшиться і кешбек.
При цьому зниження комісій вигідне торговим мережам, які й мали їх сплачувати. Торгові мережі впевнені, що зменшення виплат дозволить стримати зростання цін на товари.