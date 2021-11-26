У Бельгії підтвердили перший випадок зараження новим варіантом COVID

У Бельгії підтвердили один випадок захворювання новим варіантом COVID-19. Вірус виявили у людини, яка приїхала з-за кордону, заявив Міністр охорони здоров'я Бельгії Франк Ванденбрюке. Про це, з посиланням на Bloomberg, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

За його словами, новий варіант коронавірусу виявили в невакцинованого. Він отримав позитивний тест на COVID 22 листопада.

У пацієнта з'явилися симптоми зараження через 11 днів після поїздки до Єгипту через Туреччину.

Відзначимо, що на цей момент Бельгія є єдиною європейською країною, яка підтвердила випадок зараження варіантом коронавірусу B. 1.1.529.