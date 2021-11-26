Людина без моралі - Бутусов про прес-марафон Зеленського

Головний редактор Цензору Юрій Бутусов, який вступив у суперечку із Зеленським, заявив, що глава країни поводився як людина без моралі та совісті.

Про це він розповів журналістам після прес-марафону.

"Треба було встати і дати йому по морді. Він себе вів у цьому ефірі як людина без моралі і совісті, яка кидається словами тільки тому, що в неї є статус" , - прокоментував розмову із Зеленським головред Цензора.

Бутусов зазначив, що лише повага до держави та інституту президентства не дали здійснити задумане.