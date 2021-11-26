Єрмак сховався від журналіста у дитячій кімнаті

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак на пресконференції президента України Володимира Зеленського втік від питання журналіста до дитячої кімнати та замкнув двері, повідомляє Ділова столиця.

Журналіст запитав Єрмака, де той був 21 листопада.

"Все, що я сказав, я опублікував на своїй сторінці (у Facebook —ред)" — сказав Єрмак, під час "втечі" до дитячої кімнати.

Після цього глава Офісу президента сів за стіл із іграшками та охорона замкнула за ним двері.

Нагадаємо, 24 листопада "УП" опублікувало розслідування, згідно з яким гостей на святкування дня народження голови Офісу президента Андрія Єрмака 21 листопада доставляли до резиденції глави держави Володимира Зеленського у Гуті на вертольотах Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Це відбувалося того дня, коли у Києві проходив мітинг з вимогою відставки Єрмака на Банковій.

Сам керівник ОПУ заперечує чотириденне святкування свого 50-річчя у державній резиденції у Карпатах.

Аналогічні тези озвучені й у повідомленні Офісу президента на сторінці у Facebook.