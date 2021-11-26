Зеленський приписав собі заслугу щодо закупівлі вугілля в США

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що забезпечувати постачання вугілля зі США вдалося завдяки його домовленостям на найвищому рівні в цій країні, при цьому він закликав приватну генерацію до об'єднання зусиль у забезпеченні проходження опалювального сезону, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Це має бути солідарна робота. Якщо з тією чи іншою країною погано, і вони офіційно не можуть вам якесь вугілля продати, значить, приватна структура має підключитися і допомогти, і закупити. Якщо я домовляюся на найвищому рівні, повторюю, на найвищому". рівні зі США, щоб пливло сюди 11 кораблів вугілля, я що, кажу, нам давайте, а ДТЕК не давайте? Цього ж і близько немає. Я кажу нам. Опалювальний сезон у нашій країні", – сказав Зеленський під час прес-конференції у Києві в п'ятницю.

При цьому, він підкреслив, що відповідальність за закупівлю вугілля, як і за проходження ОЗП, лежить на приватних компаніях так само, як і на державних.

Водночас, голова держави наголосив на складностях з отриманням енергоресурсів через блокаду поставок з боку Російської Федерації, і у зв'язку з цим необхідність імпортувати електроенергію, зокрема, з Білорусі.