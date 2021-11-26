У Латвії оцінили масштаби нелегальної міграції в Білорусі
Голова Міністерства закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс заявив про тисячі нелегальних мігрантів у Білорусі. Він вважає, що навіть Олександр Лукашенко може не знати їх точної кількості. Про це, посилаючись на місцеве видання, повідомляє УНІАН.
За словами дипломата, у Білорусі може бути від 7 тисяч до 20 тисяч мігрантів з країн Близького Сходу, але точна інформація недоступна.
"З інформації, наданої самим режимом, ми знаємо, що їх близько 7 тисяч, але необхідно враховувати, що сам Лукашенко може не знати цих цифр", - заявив Рінкевічс.