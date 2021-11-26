Зеленський анонсував програму термомодернізації на 100 млрд

Президент України Володимир Зеленський анонсував програму термомодернізації житлового багатоповерхового фонду країни та громадських будівель на 100 млрд грн на найближчі три роки, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Реформа з термомодернізації всіх багатоповерхових будинків для держави коштуватиме 300 млрд грн. Це складна реформа, таких коштів в Україні на сьогодні немає. Але для мене та майбутньої влади це єдиний вихід і єдина, найважливіша на сьогодні, реформа для енергонезалежності держави. Я вважаю, ми можемо це зробити. На найближчі три роки ця сума становитиме 100 млрд грн", – сказав він на прес-марафоні "30 запитань президенту України" в п'ятницю у Києві.

Президент додав, що план реалізації зазначеної програми має бути розписано на п'ять років через можливе припинення транзиту газу Російською Федерацією у 2025 році.

"Виклик №1 - 2025 рік, коли закінчується контракт на транзит газу. Гадаю, це буде складний момент, тому ми маємо швидко впроваджувати реформу термомодернізації. І не так, як було раніше – 10, 20, 30 будинків. Ми продемонструємо серйозні кроки у термомодернізації наступного року і через рік… Це буде кілька тисяч багатоповерхівок у найближчі два роки. На цьому прикладі ми покажемо, що такі будинки споживають удвічі менше газу", – зазначив Зеленський.

За його словами, фахівці Офісу президента та Міністерства економіки вже працюють, вони курируватимуть лише реформу термомодернізації.