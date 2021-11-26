Зеленський розповів якими мають бути тарифи на комуналку

Президент України Володимир Зеленський заявив, що тарифи на комунальні послуги повинні бути ринковими, а також підтримав перехід з використання газу на електроенергію, повідомляє Ділова столиця.

Про це він сказав під час пресмарафону.

"Вони (комунальні тарифи, — "ДС") повинні бути ринковими. Ціна на газ може бути колись дуже ринковою, але якщо це не стосується серйозного удару по платіжках" , — сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що без програми модернізації опалювальної системи у сфері комунальних послуг не можна досягти енергобезпеки. Зеленський виступив за максимальний перехід використання електроенергії замість газу, який можна експортувати.