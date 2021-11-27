Гороскоп на 27 листопада: що чекає на всі знаки Зодіаку

Гороскоп на 27 листопада 2021 року всім знакам Зодіаку в цю двадцять третю місячну добу радить бути обережнішим. Сварки й агресія цього дня можуть обернутися великими неприємностями, повідомляє УНІАН.

Не варто планувати щось заздалегідь: у цей день висока ймовірність зриву всього, що було намічено.

У період Місяця, що меншає в знаку Діва, найкраще займатися творчістю, саморозвитком, наведенням порядку і вирішенням побутових проблем.

Овен

Концентрація у представників знака сьогодні на висоті: цим варто скористатися по максимуму. Головне - не дозволяти своїй дратівливості втручатися у ваші розмови і спілкування в цілому.

А ось романтичні плани варто переглянути і відкласти.

Телець

Багатьом представникам знака захочеться поскаржитися на життя або просто пожаліти себе. У малих дозах це навіть корисно (невеликий перепочинок допоможе набратися сил), а ось у великому обсязі – загрожує обернутися неприємностями вже на вашу адресу.

Близнюки

Найкраще провести день удома в колі сім'ї або за читанням приємної книги. А ось галасливих застіль варто уникати: високий ризик сварок через непорозуміння.

Рак

Сьогодні мова особливо міцно потрібно тримати за зубами. Особливо це стосується чужих таємниць і пліток за спиною. Інакше вам дуже швидко виставлять рахунок за неприємні висловлювання.

Лев

На перший план вийдуть фінансові питання. Поставтеся до них холоднокровно і з часткою філософської критики. Якщо на щось не вистачає грошей - значить, час для покупки просто не прийшов.

Діва

Сьогодні Діву може погубити її зарозумілість: представники знака можуть виключно з гордості і через перебільшення власних сил проігнорувати важливу пораду або підказку зі сторони. Краще б Дівам поменше базікати самим - і побільше слухати оточуючих.

Терези

Сьогодні важливо не боятися говорити "ні" – інакше представникам знака просто сядуть на шию. Причому чим тонше на сльози будуть просити - тим більша ймовірність, що співрозмовник просто намагається скористатися вашою наївністю та добротою.

Скорпіон

Усамітнення піде сьогодні представникам знака тільки на користь: допоможе розвантажитися і перевантажитися. Якщо стане самотньо - можна покликати перевіреного друга.

Після такого "речарджа" з'являться сили на нові трудові звершення – по дому і на роботі.

Стрілець

Представники знака ризикують витратити день даремно - якщо надмірно захопляться рефлексією і рішенням побутових дрібниць. Дрібниці на те і дрібниці - щоб не витрачати на них занадто багато сил і часу. Краще залишити час для відпочинку і гарного серіалу.

Козеріг

Якщо вчасно не зупинитися, то сьогодні можна цілий день провести, як коник із байки – і в результаті не зробити нічого корисного. Можливо, воно і непогано: лінь і дивацтва – це теж відпочинок. Але тоді не варто ввечері нарікати, що день прожитий даремно, і ви нічого не встигли.

Водолій

Сьогодні представникам знака не можна піддаватися почуттю жалості до себе ріднесенького. Краще згадайте, що смуток – це смертний гріх, і займіться чимось корисним по дому. Або запропонуйте свою допомогу друзям.

Риби

Всі справи, що скупчилися за тиждень – краще переробити саме в суботу, поки працездатність і концентрація уваги на висоті. І краще не відволікатися на чужу думку та вирішення чужих бід – побудьте трохи егоїстом.