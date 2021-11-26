Уряд планує забезпечити накопичувальною пенсією деяких працівників

Міністерство соціальної політики України підготувало проект постанови Кабінету міністрів запровадження соціальних пакетів з накопичувальною пенсійною програмою для деяких категорій працівників. План розрахований на 2022-2023 роки, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Проект розміщено для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Планується запровадження з 2023 року соціальних пакетів з накопичувальною пенсійною програмою для працівників поліції, осіб рядового і начальницького складу ДСНС, працівників сфери охорони здоров’я.

Крім того, планується запровадження з 2023 року регіональних програм із накопичувальних пенсій в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування.