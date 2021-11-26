Зеленський підтвердив, що літав на держдачу з Єрмаком

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що користувався гелікоптерами Державної служби з надзвичайних ситуацій для перельотів у період з 19 по 22 листопада, літав разом із керівником свого Офісу Андрієм Єрмаком, повідомляє Українська правда.

Під час пресмарафону 26 листопада, відповідаючи на запитання кореспондента УП щодо останнього розслідування про ювілей Єрмака, глава держави поскаржився, що " завдяки кореспонденту УП не має можливості жити особистим життям ", оскільки той відстежує його пересування. Зеленський дорікнув також, що через це " діти президента вимушені скрізь перебувати під охороною ".

Зеленський також нарікає, що завдяки кореспонденту УП, світ дізнається, що президентський літак наразі несправний, тому глава держави не може ним скористатися, а тому, мовляв, звернувся до ДСНС і отримав підтвердження, що може скористатися її гвинтокрилами.

Президент заявив, що полетів у Гуту ввечері п’ятниці "з родиною, щоб відпочити", адже в Києві, мовляв, не залишилось місця, де він може це зробити. Його супроводжував ще один гвиноткрил – за протоколами безпеки.

Але й там, за словами глави держави, він займався підготовкою форуму для працівників дипломатичної служби, що запланований на кінець грудня.

Президент підтвердив, що в неділю 21 грудня полетів до Києва, де взяв участь у заходах, присвячених Дню Свободи та Гідності, а потім полетів назад до державної резиденції в Гуті. Зеленський підтвердив, що з ним був глава Офісу президента Андрій Єрмак, а якихось "приватних гостей" не було.

Зеленський не відповів на запитання, чи святкувався в "Синьогорі" ювілей Єрмака, зазначивши лише, що туди " циган не викликав, ведмедів не викликав, але і журналіста УП теж не викликав ".

Також президент нагадав, що "Синьогора" - захищений об’єкт, і журналіст УП, мовляв, порушив закон, запускаючи дрон над ним.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак у коментарі УП запевнив, що святкував своє 50-річчя у понеділок із батьками. При цьому він висловився, що в Гуті був 19 та 20 листопада.