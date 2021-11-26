Зеленський про можливий держпереворот: "Про путч я не говорив"

Президент України Володимир Зеленський пояснив свій вислів щодо можливого держперевороту, наголосивши, що про жоден путч не може бути мови.

"До військових це не має жодного стосунку... упевнений, що ні, у нас серйозна армія... я знаю, що вони мене поважають, вони захищають нашу державу і точно не займаються ніякими путчами. (...) Я сказав, що є інформація (про можливу підготовку до держперевороту – ІФ) від агентури… є аудіодоріжка з обговоренням цього питання із залученням людини, про яку я сказав (Ахметов – ІФ). Насамперед, йдеться про фінансову підтримку. (…) Ні до якого путчу це не має жодного стосунку", - сказав він на прес-марафоні "30 запитань президенту України" в п'ятницю в Києві, уточнюючи інформацію про можливий переворот у зв'язку з тим, що деякі іноземні ЗМІ подали цю новину, використовуючи слово "путч", тобто за участю військових.

Водночас Зеленський запевнив: " Наша армія – не путчисти, вони цим не займаються. Вони з народом".

Як повідомлялося, Зеленський на прес-конференції повідомив, що, за агентурними даними, в Україні міг готуватися державний переворот 1 грудня із залученням бізнесмена Ріната Ахметова.