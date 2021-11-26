Зеленський назвав виключення з правила "не говорити про Україну без України"

Президент Володимир Зеленський заявив, що говорити про Україну без України можливо тільки в одному випадку. Зокрема, під час обговорення США і Росії питання про обмін українськими полоненими, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

На його думку, спочатку необхідно звільнити людей, які перебувають у російському полоні, а потім говорити про інші зміни правосуддя.

"Їх не потрібно з'єднувати з виходом України з "Мінська". Питання в тому, що ми тримаємося за цей "Мінськ". Ви знаєте, я його не підписував і вважаю, що там багато помилок. Проте те, що є. Я вважаю, що ми повинні в будь-якому випадку розмовляти з Росією як мінімум з приводу звільнення та обміну полонених" , - заявив Зеленський.

Він сподівається, що питання обміну полоненими буде обговорюватися президентами США і Росії.