Ахметов спростував заяву Зеленського про можливу участь у держперевороті

Рінат Ахметов заявив, що інформація, озвучена президентом України Володимиром Зеленським про нібито втягування його до якогось держперевороту - суцільна брехня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Мене обурює поширення цієї брехні, незалежно від того, якими мотивами керується президент. Моя позиція була і буде однозначною: незалежна демократична та цілісна Україна з Кримом та моїм рідним Донбасом. Мої дії це підтверджують", - передала слова бізнесмена агентству прес-секретар Ахметова. Анна Терехова.

Ахметов пообіцяв і надалі захищати вільну Україну, вільну економіку, демократію та свободу слова.

"Як громадянин України, найбільший інвестор, платник податків і роботодавець країни і далі захищатиму вільну Україну, вільну економіку, демократію і свободу слова. І зроблю все від себе залежне, щоб авторитаризму та цензури в Україні не було", - підсумував Ахметов.

Раніше президент Зеленський заявив, що оточення Ахметова нібито втягує його у "війну проти України та її президента".