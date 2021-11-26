Валютний ринок п'ятниці: підсумки дня

У п'ятницю Національному банку знову довелося продати великий обсяг валюти, щоб загальмувати зростання курсу долара на міжбанку і хоч трохи охолодити ажіотажний попит.

Великі виплати компенсації ПДВ експортерам (вчора їм було направлено 2,225 млрд. гривень, сьогодні – ще 7,612 млрд. гривень) знизили потребу в гривні, тому в п'ятницю охочих продати валюту навіть за високим курсом виявилося менше. Виник перекіс між попитом та пропозицією, і котирування продовжили зростання. Ситуацію знов довелося рятувати Національному банку. Регулятор вийшов з великим ордером на продаж на рівні 27,12 гривень (на 7 копійок вище за вчорашній рівень). За інформацією порталу «Курс України» , Нацбанк готовий був продати до 200 млн доларів. Він був на ринку до 15:30 і продав від 180 до 190 млн доларів. Тільки тому зростання безготівкового долара зупинилося на цій цифрі.

Закрили торги четверга на 6,5 копійок на купівлі та на 7 копійок на продажу вище, ніж у четвер.

Хід торгів

Стартові котирування – 27,00/27,10 (купівля/продаж).

Торги п'ятниці відкрилися так само широко, як і вчора: спред на відкритті становив 10 копійок. Перша угода на 0,5 млн. доларів за ціною 27,0975 гривень пройшла о 9:48. До 10-ї ранку котирування підскочили до 27,11 гривень на купівлі та 27,135 гривень на продажу. У цей момент на ринку з'явився Національний банк із продажем за ціною 27,12 гривень. Якийсь час продавці ставили ордери трохи нижче за Нацбанк, але до 11 години таких не залишилося, і покупці почали брати валюту у регулятора. За кілька хвилин було продано близько 110 млн доларів, і лише після цього ажіотаж почав спадати. До 12:20 опустилися до 27,04 гривні на купівлі та 27,085 гривні на продажу. В обід на ринку з'явилися банки нерезидентів зі свіжими заявками на покупку, і котирування знову пішли вгору. О 14:45 знову не залишилося продавців, які віддають дешевше за Нацбанк, тому регулятору знову довелося продавати. Усього за день регулятор продав понад 180 млн. доларів за ціною 27,12 гривень. Після його відходу котирування продовжили зростати.

Котирування закриття торгів – 27,12/27,14 (купівля/продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні зріс на 89,2 млн. доларів порівняно з четвергом і склав 337,9 млн. доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) та Укрдилінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 27,1065 гривень.

зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 27,1065 гривень. Офіційний курс долара на 29 листопада я встановлений на позначці 27,1033 гривень за долар, зростання на 7,77 копійок.

я встановлений на позначці 27,1033 гривень за долар, зростання на 7,77 копійок. Офіційний курс євро на 29 листопада встановлено на позначці 30,5752 гривні за євро, зростання на 23,76 копійки.

Готівковий долар у оптових обмінниках Києва сьогодні подорожчав ще на 7 копійок. Вранці готівкового «американця» продавали 27,15 гривень. До 11-ї години цінник спочатку підняли до 27,17-27,18 гривень, а до 17:00 великі суми можна було купити по 27,22-27,24 гривень за долар.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 17:00 – 1,1291 долара. Сьогодні євро нарешті почав коригуватися до долара після тривалого падіння і піднявся до позначки 1,1301 долара, незважаючи на сильне падіння фондового ринку та чутки про появу нового смертельно небезпечного штаму коронавірусу в ПАР. Готівковий євро у Києві протягом дня подорожчав на 22 копійки: зранку його продавали по 30,40-30,42 гривень, а надвечір цінник підняли до 30,62-30,65 гривень.

Російський рубль у п'ятницю опустився до позначки 75,90 рублів за долар на тлі обвалу світових нафтових цін. Так, барель нафти популярної марки Brent за добу подешевшав на 10% – з 79 до 71 долара. Станом на 17:00 карбованець торгується в діапазоні 75,45-75,52 рублів за долар. В Україні рубль сьогодні подешевшав: у столиці його продавали на 2 копійки дешевше, ніж учора - по 3,60-3,62 гривні за 10 рублів.