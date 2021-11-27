У поліції нагадали про автомобілі на іноземних номерах
У поліції нагадують, що водіям, які керують транспортними засобами на іноземній реєстрації, не варто забувати про обмеження, що встановлені Митним кодексом України, повідомляє 24 Канал.
У деяких випадках керування такими автомобілями може бути законним, але що до транспортних засобів з іноземною реєстрацією існують чимало обмежень.
До цих обмежень належать:
- порушення строків тимчасового ввезення та/або переміщення в митному режимі транзиту;
- використання такого транспортного засобу для цілей підприємницької діяльності та/або отримання доходів в Україні;
- передача транспортного засобу у володіння, користування або розпорядження особі, яка не ввозила його на митну територію України або не поміщувала в митний режим транзиту.
Для водія відповідальність передбачена:
- у вигляді штрафу в розмірі 8500гривень.
- за повторне подібне порушення протягом року у вигляді штрафу у розмірі 17000 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.
Окрім того, штрафувати українців за порушення правил розмитнення може не тільки поліція, а й митниця. У деяких випадках штрафи сягають 170 тисяч гривень.