Зеленський про ДТП із Трухіним: "нічого страшного немає"

Президент Володимир Зеленський прокоментував аварію за участю народного депутата Олександра Трухіна. Виходячи зі слів глави держави, він сумнівається, що за кермом автомобіля сидів член партії "Слуги народу", повідомляє Обозреватель.

Відповідну заяву президент зробив під час пресмарафону. За його словами, він не бачить у ДТП нічого страшного і чекає на результати експертизи.

"Десь читаю, якісь ЗМІ питають. Була ДТП, нічого тут страшного немає. Не хочу звертати на це великої уваги... Я знаю, що була експертиза..." , – зазначив президент.

Зеленський додав, що найближчим часом мають з'явитись результати експертизи, а після цього вже буде результат.

"Є відео, я так розумію. Частково відео говорить про те, що його за кермом не було" , – додав він.

У відповідь на заперечення журналіста, що такого запису не було, президент повторив, що "воно було, якесь відео було".

Про що мова?

23 серпня на Бориспільській трасі сталася ДТП за участю Audi, в якій перебував депутат "Слуги народу" Олександр Трухін. ЗМІ спочатку писали, що саме він був винуватцем аварії та керував машиною. Проте згодом десятки видань видалили свої новини про ДТП або відредагували їх, прибравши ім'я нардепа.

В аварії постраждали шестеро осіб, зокрема двоє дітей. Це пасажири Audi A8, Ford Kuga та Daewoo Lanos. Водій останнього у коментарі журналістам пізніше розповів, що не бачив, хто саме був за кермом іномарки. Сам Трухін висловився про інцидент лише 1 вересня.