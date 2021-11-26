Зеленський запевнив, що передав будівлі на держдачах сиротам

Український лідер Володимир Зеленський стверджує, що передав будівлі, розташовані на території державної резиденції президента дітям без батьків, повідомляє Ділова столиця.

Очільник держави наголосив, що має повне право користуватися державною дачею.

"Щодо державної дачі: я маю на це повне право. Я не хочу жити в цьому готелі, я маю на це повне право. Я повинен купити дім, зняти… але що б я не зробив, ви все одно будете приїжджати до мене в гості, я в цьому винен, і будете запускати дрони" , — сказав він журналісту.

Зеленський стверджує, що виконав свою обіцянку передати держдачу дітям-сиротам.

"Як я і обіцяв, дійсно на дачах державних — там, де є будівля державної резиденції, де я поки що є і маю на це повне право, повне право — там є багато будівель. І вони передані дітям. Дітям, які живуть без батьків. Можете приїхати до них в гості. Це вже рік. Тому ця обіцянка мною повністю виконана" , — сказав він.

Зеленський додав, що частину будівель збираються також передати у використання дипломатам.