Зеленський пояснив, куди подівся його літак

На минулому 26 листопада прес-марафоні президента України Володимира Зеленського стало відомо, чому лідер країни змушений користуватися гелікоптерами міністерств, а не бортами, які надані президенту державою, повідомляє Сьогодні.

"Літак президента не працює. Бо наш директор ДУСІ (Держуправління справами – Ред.) не може виділити на це гроші. Знаєте, чому? Тому що всі медіа кричать, не дай Боже, щось витрачається на президента. Я не можу брати інший літак. А тут усі давлять. Директор ДУСі також боїться. І жодних від цього плюсів, окрім того, що тепер усі знають, що немає літака у президента України та (думають – Ред.) така авіація в Україні" , – поскаржився журналістам Зеленський.

Також президент розповів, що за два дні до скандального дня народження глави Офісу президента Андрія Єрмака, зламався президентський гвинтокрил. І знову, за версією Зеленського, це сталося через те, що Держуправління справами не змогло вчасно відремонтувати гелікоптер.

Тоді Офіс президента звернувся до Держслужби з надзвичайних ситуацій і після з'ясування, чи це законно, президент із сім'єю скористався вертольотом рятувальників.