Одна з найбільш щеплених країн світу вводить бустерну вакцинацію від COVID

Ірландія, одна з найбільш щеплених країн світу, вводить бустерну вакцинацію від коронавірусу. Отримати третє щеплення зможуть всі бажаючі від 18 років, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Майже 90% з 3,9 млн осіб старше 12 років, які мають право на вакцинацію в Ірландії, пройшли повну вакцинацію, а бустерні щеплення раніше були схвалені для осіб старше 50 років і для тих, хто має серйозні проблеми зі здоров'ям.

На сьогодні було проведено близько 670 тисяч ревакцинацій.