Зеленський дорікнув Ахметову в тому, що той не захистив Донбас

Президент Володимир Зеленський порівняв відносини з олігархом Рінатом Ахметовим з війною і дорікнув йому за те, що "не зміг захистити" Донбас, повідомляє Ділова столиця.

"Я — президент України, я нікому не погрожую, я можу тільки захищати. Але людина, коли вона захищає… як відбувається на фронті? Чи на фронті ми комусь погрожуємо? Ні. Ми захищаємо згідно присяги. Військові захищають. Якщо хтось стріляє — стріляти будемо. Тут так само. Я захищаю суверенітет, я захищаю посаду "президент України". Їм всім просто дуже складно зрозуміти, хто я", — сказав Зеленський.

Він наголосив, що не запрошував Ахметова до свого офісу, але, якщо той захоче, може зустрітися з ним і продемонструвати записи, на яких буцімто йдеться про можливе фінансування Ахметовим підготовки до державного перевороту.

"Я не хочу бути партнерами ні в чому, мені це не потрібно, мені не цікаво. Я хочу просто, щоби так воно було. Я не автократ і не диктатор. Я так розумію своє положення і свою посаду" , — підкреслив президент.

Зеленський дорікнув Ахметову за ситуацію на Донбасі.

"Рінат Леонідич — він може казати: я не хотів, щоб на Донбас прийшла окупація. І він може говорити ще мільйон разів про це. Але він не зміг захистити. І я не говорю, що він повинен, це його особисте життя. Ну, так вийшло" , — сказав він.

Нагадаємо, на пресмарафоні 26 листопада президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку державного перевороту в Україні, у якому ніби беруть участь російська сторона та олігарх Рінат Ахметов.

Пізніше Ахметов відкинув звинувачення в підготовці державного перевороту.