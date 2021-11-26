Дощі та шквальний вітер: де зіпсується погода 27-28 листопада

На останніх вихідних листопада температура повітря спочатку трохи підніметься, а після знову опуститься. Загалом погода зіпсується: Україну очікують дощі та сильний вітер.

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У суботу, 27 листопада, у всіх західних, північних, східних, а також у Вінницькій та Полтавській областях очікується температура 4-9°С удень та від -3°С на сході до 5°С у центрі та на заході вночі. У решті центральних, а також у Запорізькій областях буде трохи тепліше – близько 8-11°С удень і 2-5°С уночі. Найтепліше буде у всіх інших південних областях, а також у Криму – там обіцяють 11-15°С удень та 4-9°С уночі.

Дощі 27 листопада проллються по всій Україні, окрім Житомирської, Хмельницької та Одеської областей. Також на країну очікує шквальний вітер близько 14-29 км/год у більшості регіонів. На Одещині можливі шквали до 36 км/год, у Криму – до 40 км/год. Найменш вітряно буде на заході – 11-25 км/год.

У неділю, 28 листопада, у всіх західних, північних, а також у Житомирській та Київській областях очікується температура 4-8°С удень та -1°С до 3°С уночі. У решті центральних, а також у більшості східних і в Запорізькій областях буде трохи тепліше – близько 7-11°С удень і 2-6°С уночі. Найтепліше буде, як і раніше, у решті південних, а також у Донецькій областях та в Криму – там обіцяють 10-14°С удень та 3-8°С уночі.

Дощі 28 листопада залишать деякі області, але все ж таки залишаться на заході (крім Хмельницької області), на сході (крім Харківської), на півдні, в Криму, а також у Кіровоградській та Дніпропетровській областях. Вітер теж трохи ослабне, і становитиме близько 11-22 км/год у середньому по країні. При цьому в Криму, як і раніше, будуть можливі шквали до 40 км/год.

У столиці України, Києві, 27-28 листопада очікується температура повітря від 1°С до 10°С протягом дня, сильний вітер 11-29 км/год та дощі.