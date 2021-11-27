Hubble відобразив невидимі галактики

Завдяки цим знімкам вчені сподіваються скласти унікальну картину побудови цілого Всесвіту, повідомляє Корреспондент.

Група астрономів з Копенгагенського університету за допомогою телескопа Hubble зняла дві невидимі галактики.

"Ми дивилися на знімки дуже віддалених галактик, про існування яких ми вже знали завдяки космічному телескопу Hubble. І це робить їх невидимими для Hubble" , - наголосив автор дослідження Паскаль Уш.

Галактики отримали назви REBELS-12-2 і REBELS-29-2. Вони на відстані 29 мільярдів світлових років від Землі.