Hubble відобразив невидимі галактики
Завдяки цим знімкам вчені сподіваються скласти унікальну картину побудови цілого Всесвіту, повідомляє Корреспондент.
Група астрономів з Копенгагенського університету за допомогою телескопа Hubble зняла дві невидимі галактики.
"Ми дивилися на знімки дуже віддалених галактик, про існування яких ми вже знали завдяки космічному телескопу Hubble. І це робить їх невидимими для Hubble", - наголосив автор дослідження Паскаль Уш.
Галактики отримали назви REBELS-12-2 і REBELS-29-2. Вони на відстані 29 мільярдів світлових років від Землі.
"Ці невидимі галактики, які ми виявили в ранньому Всесвіті, є одними з перших будівельних блоків уже зрілих галактик, які ми бачимо навколо себе у Всесвіті сьогодні", - підсумував Уш.