Стали відомі подробиці держперевороту, про який заявив Зеленський
Президент України Володимир Зеленський нібито цими вихідними передасть у США докази про підготовку в Україні державного перевороту. Також озвучено імена деяких фігурантів, повідомляє Обозреватель.
Про це написав журналіст BuzzFeedNews Крістофер Міллер, посилаючись на свої джерела. Він стверджує, що співрозмовник зачитав йому стенограму аудіозаписів, про які 26 листопада на пресмарафоні говорив Зеленський.
Міллер наголосив, що сам не зміг перевірити ані аудіозаписи, ані стенограму. Однак одне з його джерел запевняє у їхній справжності.
За даними журналіста, людиною, яка займається змовниками, є офіцер ФСБ РФ Василь Васильович Лаптєв. Він нібито співпрацює з українськими перебіжчиками Олексієм Васильєвим, Василем Грицаком та Едуардом Федосовим – всі вони перебувають в окупованому Росією Криму.
Водночас, представник Держдепартаменту США в Європі Карен Донфрід заявила, що вони перебувають на зв'язку з українським урядом.
"Ми працюємо над отриманням додаткової інформації", – наводить її слова журналістка CNN Кайлі Етвуд.