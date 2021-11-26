Журналіст назвав імена фігурантів "держперевороту 1 грудня"

Президент України Володимир Зеленський нібито цими вихідними передасть у США докази про підготовку в Україні державного перевороту. Також озвучено імена деяких фігурантів, повідомляє Обозреватель.

Про це написав журналіст BuzzFeedNews Крістофер Міллер, посилаючись на свої джерела. Він стверджує, що співрозмовник зачитав йому стенограму аудіозаписів, про які 26 листопада на пресмарафоні говорив Зеленський.

Міллер наголосив, що сам не зміг перевірити ані аудіозаписи, ані стенограму. Однак одне з його джерел запевняє у їхній справжності.

За даними журналіста, людиною, яка займається змовниками, є офіцер ФСБ РФ Василь Васильович Лаптєв. Він нібито співпрацює з українськими перебіжчиками Олексієм Васильєвим, Василем Грицаком та Едуардом Федосовим – всі вони перебувають в окупованому Росією Криму.

????????NEW: The coup plot alleged by President Volodymyr Zelensky today was being planned by an FSB officer and three defectors of Ukraine's Interior Ministry who are based in Crimea, according to sources close to the Ukrainian leader who spoke with me this morning. https://t.co/lH98mY01un — Christopher Miller (@ChristopherJM) November 26, 2021

Водночас, представник Держдепартаменту США в Європі Карен Донфрід заявила, що вони перебувають на зв'язку з українським урядом.