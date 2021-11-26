США поінформовані про заяву Зеленського щодо підготовки спроби держперевороту
У Держдепі США, коментуючи заяву президента України Володимира Зеленського про спробу держперевороту в його країні, що готується на початку грудня, заявили, що перебувають у контакті з українською владою з цього питання, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ми поінформовані щодо заяви, яку він зробив сьогодні вранці", - сказала помічниця голови Держдепу з Європи та Євразії Карен Донфрід, відповідаючи на запитання щодо заяви Зеленського.
"Ми перебуваємо в контакті з українською владою, щоб обговорювати це далі. І ми прагнемо отримати додаткову інформацію", - додала вона.
Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив, що має інформацію про підготовку на 1-2 грудня спроби держперевороту в країні.
"У мене є інформація, що першого числа у нашій державі буде державний переворот. Мені здається це цікава інформація", - сказав він на прес-марафоні "30 питань до президента України" у п'ятницю в Києві.