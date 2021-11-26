США поінформовані про заяву Зеленського щодо підготовки спроби держперевороту

У Держдепі США, коментуючи заяву президента України Володимира Зеленського про спробу держперевороту в його країні, що готується на початку грудня, заявили, що перебувають у контакті з українською владою з цього питання, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми поінформовані щодо заяви, яку він зробив сьогодні вранці", - сказала помічниця голови Держдепу з Європи та Євразії Карен Донфрід, відповідаючи на запитання щодо заяви Зеленського.

"Ми перебуваємо в контакті з українською владою, щоб обговорювати це далі. І ми прагнемо отримати додаткову інформацію", - додала вона.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив, що має інформацію про підготовку на 1-2 грудня спроби держперевороту в країні.