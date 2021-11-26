Бутусов заявив, що подасть до суду на Зеленського через наклеп

Український журналіст, головний редактор видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов заявив, що подаватиме до суду на президента України Володимира Зеленського. Він назвав неправдивими висловлювання глави держави щодо нього, озвучені на пресмарафоні 26 листопада, повідомляє Радіо Свобода.

Він зазначив, що своїми словами Зеленський фактично визнав "усю брехню", яку раніше розповсюджували проти журналіста.

"Я збираюся відстоювати свої інтереси в суді, оскільки президент визнав фактично свою брехню проти мене і набрехав ще нові речі" , – сказав Бутусов.

На пресмарафоні Зеленського, присвяченому екватору його каденції, між ним та Бутусовим виникла суперечка. Журналіст нагадав президентові про низку провалених операцій українських спецслужб. Зі свого боку Зеленський заявив, що Бутусов нібито працював на Ігоря Коломойського, "зливав" інформацію, зокрема про ексглаву розвідки Василя Бурбу та образився на владу через те, що не отримав посаду у Міністерстві оборони.

Крім того, президент зазначив, що Бутусов нібито винний у загибелі українських військовослужбовців на Донбасі через те, що показав інформацію про відповідь дрону щодо незаконних формувань окупованого Донбасу.