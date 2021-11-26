Автомобіль збив чотирьох пішоходів. Загинули мати та трирічна дитина
В Дніпропетровській області в місті Кам’янське сталося смертельне ДТП. Водій збив чотирьох пішоходів, серед яких була 3-річна дитина, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
Повідомлення про ДТП надійшло о 17:20.
"За попередньою інформацією водій автомобіля "ЗАЗ 1102", 1971 року народження, здійснив наїзд на чотирьох пішоходів, які перебували в районі розділової смуги автодороги", - пише пресслужба.
Серед пішоходів були дві жінки та дві дитини.
Внаслідок ДТП на місці загинула одна з жінок. Через деякий час у лікарні помер 3-річний хлопчик. 9-річну дівчинку й 65-річну жінку також госпіталізували.
Поліція встановлює усі обставини події.