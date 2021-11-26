Прогноз щодо курсу гривні на кінець 2021-го – початок 2022 року.
Упродовж останніх двох тижнів в Україні спостерігається зростання курсу долара. Ще 12 листопада курс НБУ становив 26,06 грн., а станом на 27 листопада – вже 27,03 грн, повідомляє UBR.
Як зазначив керуючий партнер HUG`s Fund Ерік Найман, девальвація гривні пов'язана з кількома факторами. Йдеться про погашення боргів "Укренерго" перед "зеленою" енергетикою. Також впливає повернення експортного ПДВ, яке здійснюють у гривні.
Третім фактором, на думку експерта, є "м'яка втеча" нерезидентів з ринку ОВДП.
"У сукупності всі ці фактори призвели до зміни кон'юнктури. А вони, у свою чергу, стали результатом планомірних подій... Також з'явилася нова інформація про загострення ситуації на кордоні... До того ж у світовій економіці починають назрівати кризові явища. І інвестори про всяк випадок фіксують прибуток" і тікають із таких м'яких валют, із таких країн як Україна" , – зазначив Найман.
Щодо курсу ближче до кінця цього року, він передбачає рівень у межах 27-28 грн. При цьому існує можливість подальшої девальвації гривні на початку 2022-го.
"Швидше за все, перша хвиля якась буде, але ближче до посівної та березня будуть проявлятися інші тенденції" , - додав експерт.
Зі свого боку, аналітик інвесткомпанії Concorde Capital Євгенія Ахтирко пов'язує зростання курсу долара у листопаді більше із психологічними, а не фундаментальними чинниками. На ринок впливають ризики посилення воєнної агресії. Хвилювання наростають від того, що немає конкретних коментарів щодо ситуації з боку вищого керівництва країни.
При цьому аналітик зазначила, що якщо ці хвилювання вдасться зняти, то до кінця року гривня знову зможе зміцнитися.
"Фундаментальних підстав для зростання курсу немає. Очікувати змін у зв'язку з цим причинами можна наступного року" , - додала Охтирко.
За її словами, у першому кварталі 2022 року погіршиться торговельний баланс. Тому що вже не буде таких умов, як торік, зокрема, зростання цін на основну експортну продукцію. Крім того, подорожчали енергоносії.
"Це негативно впливатиме на торговельний баланс. Протягом першого кварталу стане зрозуміло, що торговельний баланс погіршується. Буде менший приплив валюти, а торгівля товарами - це основне джерело припливу валюти" , - підкреслила аналітик.