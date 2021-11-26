Прогноз щодо курсу гривні на кінець 2021-го – початок 2022 року.

Упродовж останніх двох тижнів в Україні спостерігається зростання курсу долара. Ще 12 листопада курс НБУ становив 26,06 грн., а станом на 27 листопада – вже 27,03 грн, повідомляє UBR.

Як зазначив керуючий партнер HUG`s Fund Ерік Найман, девальвація гривні пов'язана з кількома факторами. Йдеться про погашення боргів "Укренерго" перед "зеленою" енергетикою. Також впливає повернення експортного ПДВ, яке здійснюють у гривні.

Третім фактором, на думку експерта, є "м'яка втеча" нерезидентів з ринку ОВДП.

"У сукупності всі ці фактори призвели до зміни кон'юнктури. А вони, у свою чергу, стали результатом планомірних подій... Також з'явилася нова інформація про загострення ситуації на кордоні... До того ж у світовій економіці починають назрівати кризові явища. І інвестори про всяк випадок фіксують прибуток" і тікають із таких м'яких валют, із таких країн як Україна" , – зазначив Найман.

Щодо курсу ближче до кінця цього року, він передбачає рівень у межах 27-28 грн. При цьому існує можливість подальшої девальвації гривні на початку 2022-го.

"Швидше за все, перша хвиля якась буде, але ближче до посівної та березня будуть проявлятися інші тенденції" , - додав експерт.

Зі свого боку, аналітик інвесткомпанії Concorde Capital Євгенія Ахтирко пов'язує зростання курсу долара у листопаді більше із психологічними, а не фундаментальними чинниками. На ринок впливають ризики посилення воєнної агресії. Хвилювання наростають від того, що немає конкретних коментарів щодо ситуації з боку вищого керівництва країни.

При цьому аналітик зазначила, що якщо ці хвилювання вдасться зняти, то до кінця року гривня знову зможе зміцнитися.

"Фундаментальних підстав для зростання курсу немає. Очікувати змін у зв'язку з цим причинами можна наступного року" , - додала Охтирко.

За її словами, у першому кварталі 2022 року погіршиться торговельний баланс. Тому що вже не буде таких умов, як торік, зокрема, зростання цін на основну експортну продукцію. Крім того, подорожчали енергоносії.