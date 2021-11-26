Turkish Airlines планує збільшити кількість регулярних рейсів із Харкова

Авіакомпанія Turkish Airlines має намір до квітня наступного року збільшити кількість регулярних рейсів із Харкова, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомляє прес-служба Харківської міської ради у п'ятницю, про це заявив президент авіакомпанії у Східній Європі Фуад Фірат під час зустрічі з міським головою Ігорем Тереховим.

"Ми дуже задоволені і аеропортом, і міською інфраструктурою. Наші рейси затребувані, тому до квітня хочемо збільшити їх кількість із 9 до 14 рейсів на тиждень. Ми впевнені, що завдяки цьому потік туристів до вашого міста збільшиться. Ми плануємо об'єднати Харків із усіма континентами, щоб кожен турист міг долетіти до Харкова з мінімальною втратою часу" , - сказав Фірат.

У свою чергу Терехов зазначив, що міська влада зацікавлена у розвитку туристичної інфраструктури Харкова: у місті реалізується безліч інфраструктурних, освітніх та культурних проектів, спрямованих на підвищення туристичної привабливості Харкова.

"У нас дуже давня дружба із турецькими авіалініями. Багато харків'ян користуються послугами вашої компанії. Ми зацікавлені, щоб до Харкова приїжджало більше туристів, зокрема з Туреччини, тому завжди відкриті до співпраці" , - сказав Терехов.

Авіакомпанія Turkish Airlines здійснює рейси до 120 країн світу за 302 напрямками в Європі, Азії, Африці та Америці. До Харкова польоти компанія розпочала 30 березня 2017 року.