Укрзалізниця спростила купівлю квитків
"Укрзалізниця" внесла зміну в правила продажу залізничних квитків і скасувала оформлення проїзних документів на бланках замовлення для регіональних поїздів, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.
Таким чином, покупку квитків на регіональні поїзди спростили, і в поїзди тепер можна сідати, маючи бланки замовлень.
- Раніше пасажирам при купівлі квитків на регіональні поїзди через офіційний сайт booking.uz.gov.ua отримували на електронну пошту бланк замовлення.
- Далі його потрібно було обміняти в касі на проїзний документ.
- Без цього пасажирів, у яких були просто бланки замовлень, в поїзд не пускали.
- В "Укрзалізниці" вирішили спростити процес, для чого вирішили низку технічних питань.- тепер оформлення бланків замовлень для регіональних поїздів вже скасовано.