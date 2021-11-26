Укрзалізниця спростила купівлю квитків

"Укрзалізниця" внесла зміну в правила продажу залізничних квитків і скасувала оформлення проїзних документів на бланках замовлення для регіональних поїздів, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Таким чином, покупку квитків на регіональні поїзди спростили, і в поїзди тепер можна сідати, маючи бланки замовлень.