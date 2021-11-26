Укрзалізниця спростила купівлю квитків

Укрзалізниця спростила купівлю квитків

"Укрзалізниця" внесла зміну в правила продажу залізничних квитків і скасувала оформлення проїзних документів на бланках замовлення для регіональних поїздів, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Таким чином, покупку квитків на регіональні поїзди спростили, і в поїзди тепер можна сідати, маючи бланки замовлень.

  • Раніше пасажирам при купівлі квитків на регіональні поїзди через офіційний сайт booking.uz.gov.ua отримували на електронну пошту бланк замовлення.
  • Далі його потрібно було обміняти в касі на проїзний документ.
  • Без цього пасажирів, у яких були просто бланки замовлень, в поїзд не пускали.
  • В "Укрзалізниці" вирішили спростити процес, для чого вирішили низку технічних питань.- тепер оформлення бланків замовлень для регіональних поїздів вже скасовано.

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