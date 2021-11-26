Зеленського звинуватили у "приниженні українських спецслужб"

Обвинувачення колишнього начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василя Бурби, зокрема, у незаконному розголошенні секретної інформації про спецоперацію із затримання найманців приватної військової компанії "Вагнер" є приниженням вітчизняних спеціальних та розвідувальних служб. Так вважає заступник голови фракції Сергій Соболєв, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Більшого приниження українські спецслужби не зазнавали ніколи. Тим більше, на тлі тих успішних операцій, які вони провели лише за останні кілька років, уже за президентства Зеленського. Він, на жаль, не оцінив цього, і замість того, щоб заохотити їх, зокрема того ж Бурбу, тобто тих, хто докладав неймовірних зусиль, піднімаючи цей пласт путінської пропаганди, яка виявилася фейком, пласт про "вагнерівців" як про кривавих убивць. Я так розумію, президенту Зеленському треба прикрити і цю наготу Путіна. Навіщо він це робить, мені поки що не зрозуміло. Але думаю, історія розставить усі факти на свої місця", – заявив Соболєв у коментарі агентству.

На думку парламентаря, те, що "він (Зеленський – ІФ) зробив за останні місяці, підриває авторитет держави, українських спецслужб, а тепер уже після заяв про фейкові державні перевороти підриває і суверенні права України".

Соболєв також переконаний, що главі держави на прес-конференції слід було відповісти на головне питання, як він міг на зустріч із вищим керівництвом розвідувальних органів, яка стосувалася завершення спецоперації із затримання "вагнерівців", відправити особу, яка "не має права отримувати цю інформацію і, тим більше від імені глави держави передавати будь-які вказівки".

Крім того, він наголосив, що тимчасова слідча комісія Верховної Ради, яка займається зокрема справою "вагнерівців", насамперед встановила, що "президент та його оточення брехали, заявляючи про те, що жодної спецоперації не було, причому важливо, що це зробила ТСК, що складається виключно зі "Слуг народу".

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський на прес-марафоні у п'ятницю заявив, що колишній начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василь Бурба розголошує секретну інформацію про спецоперацію із затримання найманців приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер", чим порушує законодавство. Більше того, глава держави зазначив, що Бурба мав намір втягнути Україну в скандал із Туреччиною у зв'язку з загрозами безпеки при можливій посадці літака з "вагнерівцями" в Україні.