У Львові продовжили локдаун до 13 грудня

У Львові на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій продовжили дію жорстких карантинних обмежень до 13 грудня, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться дописі першого заступника міського голови Львова Андрій Москаленко в Facebook.

"Завершили тільки засідання комісії ТЕБ і НС. Головні рішення: продовжені діючі карантинні обмеження до 13 грудня (605 хворих ковід знаходиться в міських медичних установах, Львів знаходиться в "червоній зоні")" , — написав він.

При цьому заступник мера Львова додав, що деякі заклади міста отримали попередження за порушення карантинних обмежень. Зокрема: