У Львові продовжили локдаун до 13 грудня
У Львові на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій продовжили дію жорстких карантинних обмежень до 13 грудня, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться дописі першого заступника міського голови Львова Андрій Москаленко в Facebook.
"Завершили тільки засідання комісії ТЕБ і НС. Головні рішення: продовжені діючі карантинні обмеження до 13 грудня (605 хворих ковід знаходиться в міських медичних установах, Львів знаходиться в "червоній зоні")", — написав він.
При цьому заступник мера Львова додав, що деякі заклади міста отримали попередження за порушення карантинних обмежень. Зокрема:
- спорткомплекс "Євроспорт",
- Eros show bar (площа Ринок, 11),
- "Custom lounge bar" (Братів Рогатинців, 37),
- "Pulse Lounge bar&Karaoke "(Братів Рогатинців, 18),
- Кінотеатр "Multiplex" в ТРЦ Victoria Gardens.