Байден заявляє, що, ймовірно, поговорить із Путіним та Зеленським
Президент США Джо Байден заявив, що стурбований ситуацією з присутністю військ РФ поблизу України і, ймовірно, поговорить із президентом Росії Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Це дуже ймовірно", - цитують американські ЗМІ відповідь Байдена на запитання, чи будуть у нього такі контакти.
Говорячи про ситуацію в районі України, Байден заявив: "Я стурбований". Також він нагадав, що виступає за територіальну цілісність України.