Байден заявляє, що, ймовірно, поговорить із Путіним та Зеленським

Президент США Джо Байден заявив, що стурбований ситуацією з присутністю військ РФ поблизу України і, ймовірно, поговорить із президентом Росії Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Це дуже ймовірно", - цитують американські ЗМІ відповідь Байдена на запитання, чи будуть у нього такі контакти.

Говорячи про ситуацію в районі України, Байден заявив: "Я стурбований". Також він нагадав, що виступає за територіальну цілісність України.