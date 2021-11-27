У Європі зафіксували першого хворого на COVID-штам Омікрон

Бельгія підтверджує перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу B. 1.1.529, який днями вперше виявили у Південній Африці і Ботсвані.﻿ Про це повідомив міністр охорони здоров'я Бельгії Франк Ванденбруке, повідомляє УНІАН.

Як пише Bloomberg, це перший випадок зараження новим штамом коронавірусу в Європі. Новий штам був виявлений у нещепленої людини, яка вперше дала позитивний результат на коронавірус 22 листопада. Штам спонукав Європейський Союз у п'ятницю рекомендувати призупинити авіаперельоти з регіону.

Бельгія вже розпорядилася про новий комплекс заходів з боротьби зі стрімким зростанням випадків Covid-19, включаючи закриття нічних клубів на три тижні і обмеження проведення приватних вечірок.

Нагадаємо, новий штам коронавірусу B. 1. 1. 529 може бути потенційно небезпечнішим від всіх інших варіантів, в тому числі "дельти". Південноафриканські експерти поки точно не знають, чи ефективні вакцини проти цього штаму.

На тлі виявлення нового штаму COVID - 19 має намір ініціювати закриття польотів в ЄС з південної частини Африки.