Байден планує поговорити із Зеленським та Путіним

Президент США Джо Байден заявив, що має намір провести телефонні бесіди з президентом України Володимиром Зеленським та президентом РФ Володимиром Путіним, повідомляє Українська правда.

Під час пресбрифінгу у Білому домі Байден відповів французьким журналістам на питання. Байден сказав, що він "швидше за все" проведе телефонні розмови із Зеленським та Путіним через нарощування російських військ біля українських кордонів.

Лідер США додав, що він "дуже стурбований" через загострення та висловив свою підтримку територіальній цілісності України.