Вселенський патріарх відправить літургію та панахиду за жертвами Голодоморів в Україні

У суботу, 26 листопада, у головному соборі Вселенського Патріархату в Стамбулі відбудеться літургія та панахида за жертвами Голодоморів в Україні, повідомляє Ділова столиця.

"Богослужіння відбудеться з благословення Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія та розпочнеться о 9 ранку" , — повідомили в Генконсульстві України в Стамбулі.

Божественна літургія та панахида за жертвами Голодоморів в Україні відбудеться у храмі Святого Георгія, що є головним собором Вселенського Патріархату. Вселенський Патріарх візьме участь у богослужінні особисто.

Раніше богослужіння до Дня пам'яті жертв Голодоморів в Україні проводилися у церкві Святого Миколая на Фанарі. У храмі Святого Георгія літургія проводитиметься вперше.

День пам`яті жертв Голодоморів в Україні щорічно відзначається в Україні в четверту суботу листопада. У ХХ столітті українці пережили три масових голоди: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років.