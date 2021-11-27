Бурба зібрався позиватися до Зеленського

Колишній керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василь Бурба заявив, що подаватиме до суду на президента Володимира Зеленського. Причиною цього стали заяви глави держави на пресмарафоні, повідомляє Обозреватель.

Про це Бурба сказав 26 листопада в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера". Він також відповів на низку звинувачень з боку президента. ﻿Так, ексглава ГУР МО має намір відзавтра звертатися до суду. Він наголосив, що не може ігнорувати слова Зеленського.

"Правоохоронні органи перевіряли мої дії на Майдані. Проведено більш як 20 допитів із 2014 року, жодних обвинувачень не висунуто" , – сказав Бурба.

Василь Бурба відповів на звинувачення Зеленського.

Щодо держдачі в Конча-Заспі він зазначив, що справді у 2018 році проживав там разом із сім'єю. За словами Бурби, будівля на момент заселення була в аварійному стані.

"Мені довелося вкладати кошти, починаючи із паркану і закінчуючи будиночками для охорони. І це не 11 мільйонів. Я за власні гроші відремонтував. Коли мене вигнали з будівлі, вони (гроші) залишилися в державі" , – сказав ексглава ГУР, додавши, що всі кошти врахувало Держуправління справами.

Також він відкидає звинувачення у нібито торгівлі матеріалами та документами.

"Щодня майже чотири роки, коли я був керівником військової розвідки, ми обмінювалися інформацією з іноземними партнерами. Вони довіряють, але перевіряють ще раз. Якби не було довіри, ми б не взаємодіяли" , – сказав він.

Окрім того, Бурба наголосив, що з коронавірусом його поєднує лише одне – те, що він вакцинований.