Польща та Британія заявили про повну підтримку України
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та його британський колега Борис Джонсон заявили про повну політичну підтримку України. Про це йшлося під час зустрічі глав урядів у Лондоні, повідомляє Корреспондент.
"Ми висловили нашу повну політичну підтримку України, її цілісності, пам'ятаючи про необхідність спільного опрацювання механізмів деескалації", - сказав Моравецький після зустрічі з Джонсоном, Polskie radio.
Польський прем'єр додав, що відомості, що надходять з різних джерел, вказують на формування навколо України великих військових ресурсів з боку Росії.
"Про цю загрозу ми також говорили з прем'єром Борисом Джонсоном та прокоментували ці ризики", - зазначив Моравецький.