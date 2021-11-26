Польща та Британія заявили про повну підтримку України

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та його британський колега Борис Джонсон заявили про повну політичну підтримку України. Про це йшлося під час зустрічі глав урядів у Лондоні, повідомляє Корреспондент.

"Ми висловили нашу повну політичну підтримку України, її цілісності, пам'ятаючи про необхідність спільного опрацювання механізмів деескалації" , - сказав Моравецький після зустрічі з Джонсоном, Polskie radio.

Польський прем'єр додав, що відомості, що надходять з різних джерел, вказують на формування навколо України великих військових ресурсів з боку Росії.