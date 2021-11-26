Названо терміни появи вакцини від нового штаму Омікрон

Вакцини від нового штаму SARS-CoV-2 Омікрон будуть готові до літа 2022 року. Таку думку висловив ексрадник робочої групи боротьби з COVID-19 при Білому домі Енді Славітт, повідомляє Корреспондент.

Радник пояснив у Twitter, що фармацевтичним компаніям, таким як Pfizer і Moderna, потрібно близько 100 днів для створення вакцин проти нового варіанту коронавірусу. Крім того, він зазначив, що виробництво та сертифікація також займають деякий час.

Славітт вважає, що на оцінку ефективності вакцин на основі мРНК, таких як Pfizer і Moderna піде близько двох тижнів.