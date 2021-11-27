Moderna взялася за розробку вакцини проти штаму Омікрон
Американська фармацевтична компанія Moderna розробляє варіант вакцини, здатної протистояти нещодавно виявленому південноафриканському штаму коронавірусу "омікрон". Для підтримки імунітету компанія пропонує використовувати бустерні дози офіційно схвалених щеплень, пише Анна Полисученко, РБК-Україна.
Як заявили в компанії, новий штам включає мутації, що спостерігаються в "дельта" - варіанті. При цьому комбінація його мутацій "є значним потенційним ризиком прискорення ослаблення природного та індукованого вакцинами імунітету", зазначили в компанії.
"Moderna вже вивчає в клінічних умовах два полівалентні бустери-кандидати, які були розроблені в очікуванні мутацій, подібних до тих, що виникли у варіанті "омікрон". Перший кандидат (мРНК-1273.211) включає кілька мутацій, присутніх у штамі "омікрон", які Другий полівалентний кандидат (мРНК-1273.213) включає багато мутацій, що присутні в штамі "омікрон", а також які були у варіантах "бета" і "дельта", - йдеться в повідомленні.
Дані щодо досліджень очікуються найближчими тижнями, уточнили у прес-службі Moderna.