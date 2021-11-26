ВАКС продовжив Чаусу цілодобовий домашній арешт
Вищий антикорупційний суд України продовжив цілодобовий домашній арешт колишньому судді Миколі Чаусу, повідомляє Корреспондент.
"Колишній суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом ще два місяці - до 24 січня 2022 року. Він повинен носити електронний браслет і дотримуватися низки інших обов'язків", - інформував у Telegram Центр протидії корупції.
Прокурор заявила, що Чаус п'ять років ховався від правосуддя, просив притулку в Молдові, тому є ризик, що у разі зміни запобіжного заходу він може залишити територію України.
"Захист просив змінити запобіжний захід, щоб Чаус міг працювати і заробляти гроші. У нього є на утриманні неповнолітній син і мати, у якої згорів будинок", - зазначив Центр протидії корупції.
Перше засідання, по суті, призначене на 9.00 30 листопада.