Зеленський змінив Положення про Військовий кабінет РНБО

Президент Володимир Зеленський вніс зміни до Положення про Воєнний кабінет Ради національної безпеки та оборони України, повідомляє Укрiнформ.

«В абзаці четвертому пункту 5 Положення про Воєнний кабінет Ради національної безпеки і оборони України, затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2015 року № 139 (зі змінами, внесеними Указами від 13 липня 2021 року № 289 та від 26 жовтня 2021 року № 551), слова «Віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України» виключити, а слова «Віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України» замінити словами «міністр з питань стратегічних галузей промисловості України» , - ідеться в указі №599/2021 від 26 листопада, опублікованому на сайті Президента.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомлялося, 26 листопада під час пресмарафону Володимир Зеленський заявив, що зараз Рада національної безпеки й оборони є потужним органом, який ухвалює відповідальні рішення.