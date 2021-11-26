Зеленський змінив Положення про Військовий кабінет РНБО

Зеленський змінив Положення про Військовий кабінет РНБО

Президент Володимир Зеленський вніс зміни до Положення про Воєнний кабінет Ради національної безпеки та оборони України, повідомляє Укрiнформ.

«В абзаці четвертому пункту 5 Положення про Воєнний кабінет Ради національної безпеки і оборони України, затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2015 року № 139 (зі змінами, внесеними Указами від 13 липня 2021 року № 289 та від 26 жовтня 2021 року № 551), слова «Віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України» виключити, а слова «Віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України» замінити словами «міністр з питань стратегічних галузей промисловості України», - ідеться в указі №599/2021 від 26 листопада, опублікованому на сайті Президента.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомлялося, 26 листопада під час пресмарафону Володимир Зеленський заявив, що зараз Рада національної безпеки й оборони є потужним органом, який ухвалює відповідальні рішення.

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