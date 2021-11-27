З'явилися подробиці розстрілу шкільного автобуса у Косово

Злочинець, який розстріляв шкільний автобус у Косово та вбив трьох людей, діяв із помсти, повідомляє Лента.Ру.

За даними місцевої газети, молодик приставав до дівчат під час поїздки та поводився неналежним чином. В результаті водій та кондуктор висадили його з автобуса. У відповідь на це зловмисник узяв автомат, дочекався, коли автобус поїде назад і розстріляв його.

За останніми даними, жертвами нападу стали троє людей — водій та двоє учнів віком 17 та 19 років. Вбивця втік з місця злочину, його розшукує поліція.

Про інцидент у селі Глочани стало відомо увечері п'ятниці, 26 листопада. Повідомлялося про двох загиблих дітей.