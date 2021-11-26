Під Дніпром після ДТП загинула жінка з дитиною

Внаслідок ДТП у Кам’янському Дніпропетровської області загинули 35-річна жінка та її трирічний син, повідомляє Укрiнформ.

За даними Відділу комунікації поліції Дніпропетровської області о 17:20 до поліції Кам’янського надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вул. Січеславський шлях.

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"За попередньою інформацією водій  автомобіля ЗАЗ 1102, 1971 року народження, здійснив наїзд на чотирьох пішоходів, які перебували в районі розділової смуги автодороги", - йдеться в повідомленні.

Як уточнюється, серед пішоходів були дві жінки та дві дитини.

"Внаслідок отриманих травм одна із жінок померла. Також у лікарні помер 3-річний хлопчик.  9-річна дівчинка  та 65-річна жінка доставлені до лікарні", - інформуть правоохоронці. 

Поліція з'ясовує обставини ДТП.

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