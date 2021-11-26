Під Дніпром після ДТП загинула жінка з дитиною

Внаслідок ДТП у Кам’янському Дніпропетровської області загинули 35-річна жінка та її трирічний син, повідомляє Укрiнформ.

За даними Відділу комунікації поліції Дніпропетровської області о 17:20 до поліції Кам’янського надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вул. Січеславський шлях.

"За попередньою інформацією водій автомобіля ЗАЗ 1102, 1971 року народження, здійснив наїзд на чотирьох пішоходів, які перебували в районі розділової смуги автодороги" , - йдеться в повідомленні.

Як уточнюється, серед пішоходів були дві жінки та дві дитини.

"Внаслідок отриманих травм одна із жінок померла. Також у лікарні помер 3-річний хлопчик. 9-річна дівчинка та 65-річна жінка доставлені до лікарні" , - інформуть правоохоронці.

Поліція з'ясовує обставини ДТП.