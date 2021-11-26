Полиция открыла дело против нападавших на бар в Киеве

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганських дій в одному зі столичних барів, затримано 12 осіб, повідомляє Укрiнформ.

Зазначається, що ввечері 26 листопада на спецлінію 102 надійшло повідомлення від працівника бару на вулиці Верхній вал про те, що невідомі особи вчиняють хуліганські дії.

"Прибувши за вказаною адресою поліцейські встановили, що група осіб підручними засобами потрощила скло закладу та намагалася потрапити всередину приміщення. Після того, як їм став на заваді персонал бару, який зачинився зсередини, порушники вдались до втечі" , - ідеться у повідомленні Поліції Києва у Фейсбуці.

Проводяться першочергові слідчі дії, поліцейські опитують свідків, а також встановлюють обставини події.

"При відпрацюванні території наряди правоохоронців за наявними прикметами виявили 12 осіб та доставили їх до Подільського управління поліції. Наразі з ними спілкуються поліцейські, які встановлюють причетність молодиків до вищевказаних подій, а також мотиви їхнього вчинку" , - ідеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у Києві невідомі, ймовірно, пов'язані з праворадикальними організаціями, вчинили напад на бар «Хвильовий», застосувавши сльозогінний газ.