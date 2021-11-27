Азербайджан та Вірменія домовилися про делімітацію кордону

Азербайджан та Вірменія досягли домовленостей щодо створення двосторонньої комісії з делімітації кордону між державами. Посередником виступила Росія, повідомляє Обозреватель.

Про це йдеться у заяві керівництва трьох країн Ільхама Алієва, Нікола Пашиняна та Володимира Путіна. Повний текст опублікований на сайті азербайджанського президента.

Алієв, Путін та Пашинян виступили із заявою. Джерело: president.az

В оприлюдненій заяві уточнюється, що сторони домовилися робити кроки щодо підвищення рівня стабільності та безпеки на кордоні Азербайджану та Вірменії. Також вони домовилися створити до кінця року механізми демаркації делімітації кордону.

Крім того, Путін, Алієв і Пашинян також наголосили на необхідності якнайшвидшого запуску проєктів для розкриття економічного потенціалу Нагірного Карабаху. Росію з консультативною метою мають намір залучати на запит сторін.