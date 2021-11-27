МЗС Німеччини очолить прихильниця жорсткої позиції щодо "СП-2"

Новим міністром закордонних справ Німеччини стане Анналена Бербок. Вона буде першою жінкою, яка очолить зовнішньополітичне відомство країни, повідомляє Обозреватель.

Бербок відома своєю жорсткою позицією щодо російського проєкту газопроводу "Північний потік-2".

"У вашій особі МЗС вперше очолить жінка. За 151 рік з моменту створення посади саме час для цього!" , – написав у Twitter поки що діючий глава МЗС Хайко Маас.

Пост Хайко Мааса.

Анналена Бербок ще під час передвиборчої кампанії була кандидатом від партії "зелених" на посаду канцлера Німеччини, проте її політсила не здобула перемоги на виборах до парламенту.

Вона різко виступає проти Північного потоку-2 і вважає, що його необхідно заблокувати. Водночас Бербок вважає, що Україна не зможе стати членом НАТО, поки йде війна з Росією. Щодо членства в ЄС, то її партія виступає за відкритість для країн Східного партнерства.