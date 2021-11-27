Суд залишив Семенченка під вартою

Київський апеляційний суд залишив під вартою колишнього народного депутата Семена Семенченка, якого підозрюють у створенні та керівництві воєнізованим збройним формуванням, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про це інформувала пресслужба Київського апеляційного суду у Фейсбуці. Колегія суддів Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту на ухвалу судді Солом’янського районного суду Києва від 3 листопада, якою задоволено клопотання слідчого Головного управління Служби безпеки України у Києві та Київській області та продовжено відносно підозрюваного строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 1 січня 2022 року.

Також суд відмовив у задоволенні заяви про передачу Семенченка під особисту поруку.