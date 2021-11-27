Ляшко озвучив умови для початку бустерної COVID-вакцинації

В Україні зарано порушувати питання про вакцинацію бустерною дозою вакцини від коронавірусу. Для цього необхідні спеціальні умови. Про це сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомляє Новое время.

За його словами, перш за все Україна має досягнути мінімум 50% провакцинованого населення двома дозами вакцини перед тим, як переходити на бустерну дозу.

Станом на сьогодні першу дозу вакцини від коронавірусу отримали 42% дорослого населення. Водночас кількість людей, яка має імунітет понад шість місяців — достатньо мала.